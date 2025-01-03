Десятки авто столкнулись на трассе под Астаной (видео)

Несколько десятков авто столкнулись на трассе в Акмолинской области. Кадры с места аварии появились в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница dorogi_karagandy.

На кадрах видно огромное скопление машин, часть из которых, судя по всему, столкнулась по принципу домино. На видео также можно увидеть, что на трассе сильная метель.

По данным авторов публикации, авария произошла на трассе Астана - Щучинск.

В Департаменте полиции Акмолинской области подтвердили, что в пятницу, 3 января, около 13:30 на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал произошло ДТП – столкнулись около 40 авто.

Причиной аварии в полиции назвали ухудшение погодных условий, а именно метель и ограничение видимости.

Информации о жертвах и пострадавших к этому часу нет.

"На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей и обеспечение безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что ранее экстренные службы предупреждали о возможном ухудшении погодных условий в регионе, в связи с чем всем водителям рекомендовалось воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах.

"Призываем водителей учитывать погодные условия, быть предельно осторожными на дорогах и воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения ситуации", – обратились к автолюбителям в полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Между тем в Карагандинской области на закрытой трассе скопилось около 800 авто. В полиции обратились к водителям в связи с ситуацией на дорогах.