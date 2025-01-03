Число машин, пострадавших в массовом ДТП на трассе в Акмолинской области, выросло почти до 100

В "КазАвтоЖоле" рассказали подробности массовой аварии на трассе в Акмолинской области – число машин, пострадавших в ДТП, выросло до 95, передает NUR.KZ со ссылкой на нацкомпанию.

Как рассказали в "КазАвтоЖол", 3 января в 07:20 из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12:30 движение в сторону Астаны было организовано под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол".

"Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол". Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение", – говорится в сообщении.

На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины и 2 трактора.

Сейчас движение на этом участке дороги вновь ограничено для всех транспортных средств, добавили в нацкомпании.

Напомним, сегодня на трассе в Акмолинской области столкнулись сразу больше 40 машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. Отмечалось, что погибших или пострадавших в результате ДТП нет.

Позже в МЧС сообщили, что направили на место ДТП группу спасателей из 48 человек и 16 единиц техники. Отмечалось также, что спасатели доставили с места ДТП в больницу двух человек.