Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Число машин, пострадавших в массовом ДТП на трассе в Акмолинской области, выросло почти до 100

Опубликовано:

Трасса в Акмолинской области
Трасса в Акмолинской области. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В "КазАвтоЖоле" рассказали подробности массовой аварии на трассе в Акмолинской области – число машин, пострадавших в ДТП, выросло до 95, передает NUR.KZ со ссылкой на нацкомпанию.

Как рассказали в "КазАвтоЖол", 3 января в 07:20 из-за ухудшения погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12:30 движение в сторону Астаны было организовано под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники "КазАвтоЖол".

"Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты "КазАвтоЖол". Одна полоса очищена, автомобили, которые находятся в рабочем состоянии, начали движение", – говорится в сообщении.

На месте задействованы 22 комбинированные дорожные машины и 2 трактора.

Сейчас движение на этом участке дороги вновь ограничено для всех транспортных средств, добавили в нацкомпании.

Напомним, сегодня на трассе в Акмолинской области столкнулись сразу больше 40 машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. Отмечалось, что погибших или пострадавших в результате ДТП нет.

Позже в МЧС сообщили, что направили на место ДТП группу спасателей из 48 человек и 16 единиц техники. Отмечалось также, что спасатели доставили с места ДТП в больницу двух человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2207837-chislo-mashin-postradavshih-v-massovom-dtp-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-vyroslo-pochti-do-100/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie