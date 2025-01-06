Появилось еще одно видео массового ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск

В Сети распространилось еще одно видео, которое сняли на видеорегистратор автомобиля, попавшего в массовую аварию на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области, передает NUR.KZ.

Видео появилось в паблике sergek.kaz в Instagram. На кадрах можно заметить ухудшение видимости на дороге, а также сильный ветер. Это отметили и пользователи в своих комментариях.

"Видно же, что сильный туман, во всем виноваты сами водители", "Зачем лететь, если не видно дороги?", "Туман, гололед, а они летят как на ракете", - написали комментаторы.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.

В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.

Позже в Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.

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