Появилось еще одно видео массового ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск
Опубликовано:
В Сети распространилось еще одно видео, которое сняли на видеорегистратор автомобиля, попавшего в массовую аварию на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области, передает NUR.KZ.
Видео появилось в паблике sergek.kaz в Instagram. На кадрах можно заметить ухудшение видимости на дороге, а также сильный ветер. Это отметили и пользователи в своих комментариях.
"Видно же, что сильный туман, во всем виноваты сами водители", "Зачем лететь, если не видно дороги?", "Туман, гололед, а они летят как на ракете", - написали комментаторы.
Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.
В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.
В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.
Позже в Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208711-poyavilos-eshche-odno-video-massovogo-dtp-s-uchastiem-95-avto-na-trasse-astana-shchuchinsk/