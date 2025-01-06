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Появилось еще одно видео массового ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск

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Авария на трассе Астана - Щучинск
На месте аварии. Кадр из видео: instagram.com/sergek.kaz/

В Сети распространилось еще одно видео, которое сняли на видеорегистратор автомобиля, попавшего в массовую аварию на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области, передает NUR.KZ.

Видео появилось в паблике sergek.kaz в Instagram. На кадрах можно заметить ухудшение видимости на дороге, а также сильный ветер. Это отметили и пользователи в своих комментариях.

"Видно же, что сильный туман, во всем виноваты сами водители", "Зачем лететь, если не видно дороги?", "Туман, гололед, а они летят как на ракете", - написали комментаторы.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.

В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.

Позже в Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208711-poyavilos-eshche-odno-video-massovogo-dtp-s-uchastiem-95-avto-na-trasse-astana-shchuchinsk/

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