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Начало массового ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск попало на видео

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
ДТП в Акмолинской области
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/astana__sergek

В Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области, в результате которого столкнулись 95 автомобилей, передает NUR.KZ.

"По видео видно, что участники движения, включая автора, игнорировали скоростной режим - установленная скорость на участке 80 км/ч. В условиях гололеда и плохой видимости (менее 50 метров) никто не выбрал безопасную скорость, которая в таких ситуациях должна быть не более 40-50 км/ч.

Кроме того, соблюдение дистанции оставляло желать лучшего: машины двигались слишком близко друг к другу, что только усугубило ситуацию", - отмечается в подписи к опубликованным кадрам.

Также в посте отдельный вопрос возник к организации движения.

"Выпускать такую большую колонну одновременно, да еще без сопровождения, явно было ошибкой. Итог предсказуем: массовое ДТП, которого можно было избежать при соблюдении правил", - отмечается в сообщении.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

По первоначальным данным, участниками аварии стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.

По последней информации, в медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 пострадавших. Также в МЧС сообщили, что все 95 автомобилей извлечены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2207937-nachalo-massovogo-dtp-s-uchastiem-95-avto-na-trasse-astana-shchuchinsk-popalo-na-video/

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