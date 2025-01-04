Начало массового ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск попало на видео

В Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области, в результате которого столкнулись 95 автомобилей, передает NUR.KZ.

"По видео видно, что участники движения, включая автора, игнорировали скоростной режим - установленная скорость на участке 80 км/ч. В условиях гололеда и плохой видимости (менее 50 метров) никто не выбрал безопасную скорость, которая в таких ситуациях должна быть не более 40-50 км/ч.

Кроме того, соблюдение дистанции оставляло желать лучшего: машины двигались слишком близко друг к другу, что только усугубило ситуацию", - отмечается в подписи к опубликованным кадрам.

Также в посте отдельный вопрос возник к организации движения.

"Выпускать такую большую колонну одновременно, да еще без сопровождения, явно было ошибкой. Итог предсказуем: массовое ДТП, которого можно было избежать при соблюдении правил", - отмечается в сообщении.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

По первоначальным данным, участниками аварии стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.

По последней информации, в медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 пострадавших. Также в МЧС сообщили, что все 95 автомобилей извлечены.