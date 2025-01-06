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ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск: возбуждено уголовное дело

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Массовое ДТП в Акмолинской области
Массовое ДТП в Акмолинской области. Фото: instagram.com/aqmola_pd

3 января на трассе Астана - Щучинск произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, передает NUR.KZ.

"По факту ДТП, имевшего место 3 января на автодороге Астана - Петропавловск, в районе села Жанаталап с участием 95 автомобилей из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима начато досудебное производство по статье 345 части 1 УК "Нарушение ПДД участниками дорожного движения, повлекшее по неосторожности вред здоровью средней степени" и статье 353 части 1 "Нарушение действующих на транспорте правил".

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.

В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.

В Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.

Позже распространилось еще одно видео, которое сняли на видеорегистратор автомобиля, попавшего в массовую аварию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208879-dtp-s-uchastiem-95-avto-na-trasse-astana-shchuchinsk-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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