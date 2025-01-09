ДТП с участием 95 авто на трассе Астана - Щучинск: появилось видео сопровождения

Появились кадры с камер видеонаблюдения, показывающие обстановку на дороге Астана - Петропавловск перед массовым ДТП, в котором участвовало 95 автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, на видеозаписи запечатлены моменты, когда водители на автодороге Астана - Петропавловск, игнорируя правила движения при сопровождении колонны, начинали обгонять друг друга.

Запись была сделана камерами, установленными на платных участках дороги, до момента происшествия.

На видео, предоставленном НК "КазАвтоЖол", отмечается, что водители некоторых авто "подрезают" друг друга.

"В зимний период при движении в колонне крайне важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Обгон категорически запрещен, так как это может привести к аварийным ситуациям", - подчеркнули в НК "КазАвтоЖол".

На втором части видеозаписи показан участок трассы Астана - Темиртау, где водители движутся в колонне, соблюдая правила и не выполняя обгоны.

Напомним, 3 января 2025 года на автодороге Астана - Щучинск произошло массовое дорожно-транспортное происшествие - в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин. В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.

Позже в Сети появилось видео начала массового ДТП. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.

Затем распространилось еще одно видео, которое сняли на видеорегистратор автомобиля, попавшего в массовую аварию.

В пресс-службе ДП Акмолинской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту массового ДТП.