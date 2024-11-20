Легковушка влетела в магазин в Актау: пострадала 19-летняя девушка (видео)

В Актау сегодня автомобиль въехал в продуктовый магазин - пострадала 19-летняя девушка, ее в результате ДТП зажало между полок. Девушку госпитализировали, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, сегодня в 27 микрорайоне города Актау автомобиль въехал в продуктовый магазин. Инцидент произошел рядом с домом №4 и попал на камеры очевидцев. На кадрах видно покореженный автомобиль и разрушенный продуктовый магазин.

По данным пресс-службы Мангистауской областной станции скорой и неотложной медпомощи, в происшествии пострадала 19-летняя девушка. Ее в результате ДТП зажало между полок.

"Пациентка жаловалась на боли в левой ноге, в спине, в левом тазобедренном суставе, чувствовала ограничение в движениях. По ее словам, она получила травмы в результате ДТП (машина въехала в магазин, продуктовые полки защемили ноги и поясницу)", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу для дальнейшего обследования.

По данным местной полиции, на водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

"Автомобиль водворен на штрафстоянку. Пострадавшая госпитализирована. Назначена экспертиза. После результата экспертизы будет рассмотрена уголовная ответственность. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными, осторожными на дороге", - сообщили в ведомстве.

Однако как именно произошла авария и что стало причиной ДТП изданию в полиции не уточнили.

В августе мы писали, что Сamry "влетела" в витрину автосалона в Алматы. Водитель, по данным полиции, не справился с управлением. Есть пострадавший.

В конце октября в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Жертв и пострадавших нет, ведется расследование факта аварии.

Мы также писали, что водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.

А 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.