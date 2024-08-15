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Троллейбус врезался в остановку в Алматы (видео)

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ДТП с троллейбусом в Алматы
ДТП с троллейбусом в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

В Алматы водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Пострадал пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-аккаунте krisp_almaty. В посте к видео отмечается, что троллейбус наехал на остановку и пешехода, находившегося рядом.

Корреспонденту NUR.KZ данный факт ДТП подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы. Отмечается, что авария произошла в Алмалинском районе.

"Водитель троллейбуса, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, южнее улицы Макатаева, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и пешехода, находившегося на остановке.

В результате аварии пешеход получил телесные повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции района", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля в Алматы произошла смертельная авария с участием автобуса. Водитель автомашины марки Toyota, следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику. Скончались двое пассажиров японского седана.

До этого в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта.

В полиции сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.

Девять человек были доставлены в больницу. Как позже добавили в УОЗ, двое из них - в тяжелом состоянии.

Также в конце июня в Алматы автомобиль марки Kia, пересекая улицу Макатаева, допустил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии врезался в магазин. В результате погиб один пассажир, еще 16 пострадали.

Напомним также о другом резонансном ДТП с автобусом в Алматы: 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом.

В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149459-trolleybus-vrezalsya-v-ostanovku-v-almaty-video/

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