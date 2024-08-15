Троллейбус врезался в остановку в Алматы (видео)
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В Алматы водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Пострадал пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-аккаунте krisp_almaty. В посте к видео отмечается, что троллейбус наехал на остановку и пешехода, находившегося рядом.
Корреспонденту NUR.KZ данный факт ДТП подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматы. Отмечается, что авария произошла в Алмалинском районе.
"Водитель троллейбуса, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, южнее улицы Макатаева, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и пешехода, находившегося на остановке.
В результате аварии пешеход получил телесные повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции района", - говорится в сообщении.
Напомним, в середине июля в Алматы произошла смертельная авария с участием автобуса. Водитель автомашины марки Toyota, следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику. Скончались двое пассажиров японского седана.
До этого в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта.
В полиции сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.
Девять человек были доставлены в больницу. Как позже добавили в УОЗ, двое из них - в тяжелом состоянии.
Также в конце июня в Алматы автомобиль марки Kia, пересекая улицу Макатаева, допустил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии врезался в магазин. В результате погиб один пассажир, еще 16 пострадали.
Напомним также о другом резонансном ДТП с автобусом в Алматы: 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом.
В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.
Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149459-trolleybus-vrezalsya-v-ostanovku-v-almaty-video/