Автобус въехал в остановку в Алматы
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В Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП имело место сегодня утром в Жетысуском районе.
"Водитель автобуса, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Жумабаева в восточном направлении, в микрорайоне Айнабулак выехал на южную обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. В аварии никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники Управления полиции района расследуют факт аварии.
Напомним, в июле в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.
А в августе водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.
В конце прошлого года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.
В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.
Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2177396-avtobus-vehal-v-ostanovku-v-almaty-video/