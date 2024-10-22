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Автобус въехал в остановку в Алматы

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Автобус въехал в остановку в Алматы
Автобус въехал в остановку в Алматы. Кадр из видео: instagram/ainabulaq_almaty

В Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП имело место сегодня утром в Жетысуском районе.

"Водитель автобуса, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Жумабаева в восточном направлении, в микрорайоне Айнабулак выехал на южную обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. В аварии никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Управления полиции района расследуют факт аварии.

Напомним, в июле в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

А в августе водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.

В конце прошлого года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2177396-avtobus-vehal-v-ostanovku-v-almaty-video/

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