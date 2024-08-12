Сamry "влетела" в витрину автосалона в Алматы

В Алматы сегодня вечером произошло ДТП - машина совершила наезд на витрину автомобильного салона. Есть пострадавший, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Дорожно-транспортное происшествие, как сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы, произошло сегодня в Жетысуском районе.

"Данное ДТП имело место в 17:00 в Жетысуском районе Алматы. Водитель Сamry, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на витрину автомобильного салона. В результате ДТП пострадал один человек", - прокомментировали в ведомстве.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о случае в Алматы, когда девушка пыталась припарковаться и совершила наезд на трех пешеходов, один из которых скончался.

Также на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами были госпитализированы. Один из водителей умер в больнице.

Мы также писали, что на трассе под Алматы 20-летняя жительница Алматы, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.