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Сamry "влетела" в витрину автосалона в Алматы

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: zakon.kz

В Алматы сегодня вечером произошло ДТП - машина совершила наезд на витрину автомобильного салона. Есть пострадавший, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Дорожно-транспортное происшествие, как сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы, произошло сегодня в Жетысуском районе.

"Данное ДТП имело место в 17:00 в Жетысуском районе Алматы. Водитель Сamry, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на витрину автомобильного салона. В результате ДТП пострадал один человек", - прокомментировали в ведомстве.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о случае в Алматы, когда девушка пыталась припарковаться и совершила наезд на трех пешеходов, один из которых скончался.

Также на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами были госпитализированы. Один из водителей умер в больнице.

Мы также писали, что на трассе под Алматы 20-летняя жительница Алматы, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2148015-samry-vletela-v-vitrinu-avtosalona-v-almaty/

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