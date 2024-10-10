Водителя из Актобе осудили за ДТП, в котором погибли пятеро членов его семьи

Водителя из Актобе признали виновным в совершении ДТП, в котором погибли члены его семьи, в том числе родители, сообщает AstanaTV. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесли приговор мужчине за совершение ДТП, в котором погибли его ближайшие родственники.

Трагедия произошла в конце лета на трассе Самара-Шымкент, примерно в 70 километрах от областного центра. Семья из 6 человек ехала из Актобе в село Уил, когда легковое авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с фурой. Позже выяснилось, что у легковушки лопнуло колесо и водитель не смог справиться с управлением. Он единственный, кто выжил в жуткой аварии. Его родители и другие ближайшие родственники погибли на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц". Мужчина во время последнего слова заявил, что трагедия произошла из-за стечения обстоятельств, а он сам сожалеет, что не успел вовремя отреагировать и избежать столкновения. Прокурор запросил для него 5 лет лишения свободы. Суд полностью принял доводы обвинения.

"Признать К. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Местом отбывания наказания определить учреждение минимальной безопасности. Также лишить Кыдырова права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - цитирует телеканал судью Алтынбека Сабырова.

Напомним, в конце летом текущего года ситуацию на трассе Самара - Шымкент, где на тот момент погибли 12 человек, среди которых дети, взяли под особый контроль полицейские Актюбинской области.

Также в августе на 862 км автодороги Самара - Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum. По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей.

Позже в ДП региона сообщили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. Таким образом, в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних.

Через несколько дней на этой же трассе погибли в ДТП еще два человека.

Добавим, что согласно статье 345 УК РК нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.