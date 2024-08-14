Особый контроль ввели на самой опасной трассе в Казахстане

Ситуацию на трассе Самара - Шымкент, где за последнее время погибли 12 человек, среди которых дети, взяли под особый контроль полицейские Актюбинской области, передает сайт телеканала КТК.

"Определены интенсивность движения в часы пик, по часам суток и места дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим будет организовано сопровождение с 8 утра до 11 часов и с 15 до 18 часов от поселка Карабутак, 965-го километра автодороги Самара - Шымкент, до города Актобе", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.

По информации телеканала, в сутки по трассе Самара - Шымкент проезжает больше 16 тысяч транспортных средств. Состояние дороги при этом оставляет желать лучшего, ремонта там не было 20 лет.

Несмотря на это, водители нередко пытаются нарушать скоростной режим и выезжать на встречную полосу, что иногда приводит к трагическим последствиям.

Источник: КТК

Напомним, утром 7 августа на 862 км автодороги Самара - Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей.

Позже в ДП региона сообщили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. Таким образом, в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних.

Через несколько дней на этой же трассе погибли в ДТП еще два человека.