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Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На трассе в Хромтауской районе Актюбинской области произошла авария, в которой погибли два человека. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Информация о смертельной аварии появилась в Instagram-профиле info.aktobe.

ДП Актюбинской области подтвердили сведения.

"10 августа примерно в 06:00 на автодороге Самара - Шымкент, вблизи поселка Донской Хромтауского района произошло ДТП с участием Lada Largus и грузовика Volvo. В результате водитель и один пассажир Lada Largus скончались на месте происшествия", - гласит ответ.

Начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.

Напомним, утром 7 августа на 862 км автодороги Самара - Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей.

Как стало известно, несовершеннолетние с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. Об этом государственные органы в известность поставлены не были.

Позже в ДП региона сообщили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. Таким образом, в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних.

А вчера стало известно об аресте водителя грузовика - он проходит подозреваемым по данному делу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2147259-eshche-odno-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/

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