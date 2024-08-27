Три ребенка и двое взрослых погибли в результате ДТП в Актюбинской области (видео)

Страшная авария произошла в понедельник, 26 августа, в Актюбинской области – в результате ДТП погибли сразу пять человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в соцсетях.

В Департаменте полиции Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что авария произошла на автодороге Самара-Шымкент в районе поселка имени Алии Молдагуловой в Кобдинском районе - столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen Polo.

"На месте ДТП погибли четыре человека, двое из них дети. В больницу доставлены еще два человека – водитель и ребенок", – рассказали в полиции.

Среди погибших женщина 1974 года рождения, мужчина 35-40 лет, а также два ребенка 12 и 14 лет.

Позже 5-летний ребенок, доставленный в больницу, скончался.

"30 минут проводились реанимационные мероприятия, безуспешны", – проинформировали в ДП.

Водитель сейчас находится в тяжелом состоянии.

"У него множественные травмы, перелом ребер со смещением. Решается вопрос о транспортировке в областную больницу по линии санавиации", – добавили в полиции.

Напомним, накануне в Актюбинской области произошло еще одно ДТП - на трассе столкнулись пассажирский автобус и большегруз. В результате столкновения пострадали два человека.

А в воскресенье, 25 августа, в Астане в результате ДТП погиб водитель мопеда. Как рассказали в полиции, мопедист не справился с рулевым управлением и допустил наезд на стоящий "КамАЗ". Спасти мужчину не удалось - он погиб на месте аварии.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.