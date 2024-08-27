Три ребенка и двое взрослых погибли в результате ДТП в Актюбинской области (видео)
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Страшная авария произошла в понедельник, 26 августа, в Актюбинской области – в результате ДТП погибли сразу пять человек, передает корреспондент NUR.KZ.
Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в соцсетях.
В Департаменте полиции Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что авария произошла на автодороге Самара-Шымкент в районе поселка имени Алии Молдагуловой в Кобдинском районе - столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen Polo.
"На месте ДТП погибли четыре человека, двое из них дети. В больницу доставлены еще два человека – водитель и ребенок", – рассказали в полиции.
Среди погибших женщина 1974 года рождения, мужчина 35-40 лет, а также два ребенка 12 и 14 лет.
Позже 5-летний ребенок, доставленный в больницу, скончался.
"30 минут проводились реанимационные мероприятия, безуспешны", – проинформировали в ДП.
Водитель сейчас находится в тяжелом состоянии.
"У него множественные травмы, перелом ребер со смещением. Решается вопрос о транспортировке в областную больницу по линии санавиации", – добавили в полиции.
Напомним, накануне в Актюбинской области произошло еще одно ДТП - на трассе столкнулись пассажирский автобус и большегруз. В результате столкновения пострадали два человека.
А в воскресенье, 25 августа, в Астане в результате ДТП погиб водитель мопеда. Как рассказали в полиции, мопедист не справился с рулевым управлением и допустил наезд на стоящий "КамАЗ". Спасти мужчину не удалось - он погиб на месте аварии.
Что делать, если вы попали в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2153638-tri-rebenka-i-dvoe-vzroslyh-pogibli-v-rezultate-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-video/