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Дети с родителями ехали на соревнования: 6 человек погибли в ДТП в Актюбинской области

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ДТП в Актюбинской области
Место происшествия. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. По предварительным данным, дети с родителями ехали на соревнования по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 августа примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги международного значения Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

"В результате ДТП водитель автомашины Toyota Ipsum и его 5 пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей", - рассказали в ДП Актюбинской области.

По предварительным данным, дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу.

При этом, отметили в полиции, о проведении данного мероприятия государственным органам (отделу образования, управлению образования и полиции) не сообщалось.

По данному факту начато досудебное расследование, выясняются причины ДТП.

Напомним, в июне этого года водитель пренебрег советами полицейских и совершил смертельное ДТП в Актюбинской области - погибли четыре человека и один был госпитализирован в больницу.

Как установили стражи порядка, водитель Toyota Alphard официально осуществлял перевозку пассажиров из Актобе в Орск (Россия). За несколько часов до аварии с ним беседовали правоохранители, но это не помогло. По факту было начато досудебное расследование.

В мае на трассе Самара - Шымкент вблизи Иргиза столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и грузовая машина MAN, которая ехала в попутном направлении. В результате ДТП погибли водитель легкового авто и двое его пассажиров. Как выяснилось, жертвами аварии стали депутат районного маслихата и семейная пара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2145805-deti-s-roditelyami-ehali-na-sorevnovaniya-5-chelovek-pogibli-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/

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