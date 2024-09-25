Погибли родители, брат и племянники: жителя Актобе судят за смертельное ДТП

В Актобе судят мужчину за совершение ДТП, в котором погибли его родители, младший брат и племянники. Потерпевшим в суде выступает его родной брат, сообщает "31 канал".

По сообщению телеканала, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассматривают дело о смертельном ДТП, в котором погибли супруги и трое детей.

38-летний обвиняемый до аварии работал в районном отделе полиции Хромтау. По данным прокуратуры, 26 августа в районе села имени Алии Молдагуловой мужчина в утомленном состоянии сел за руль Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. Его отец и мать, младший брат и двое племянников, которые вместе с ним находились в машине, погибли на месте.

Сообщается, в качестве потерпевшего на суде выступил отец погибших детей и родной брат подсудимого, но что-либо комментировать он не стал. Известно, что семья из села Уил.

"Обвиняемый совершил правонарушение, предусмотренное статьей 345 части УК РК, то есть, нарушил правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - рассказала помощник прокурора области Алия Тлеуова.

Добавим, что согласно статье 345 УК РК, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.