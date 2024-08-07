Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тела еще двух детей извлекли из салона покореженного авто в Актюбинской области

Опубликовано:

ДТП в Актюбинской области
Место происшествия. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum, который сегодня утром столкнулся с грузовиком на автодороге Самара-Шымкент, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

"В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.

На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия", - отметили в ДП Актюбинской области.

Напомним, сегодня, 7 августа, примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей. Предварительно, несовершеннолетние с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. Об этом государственные органы в известность поставлены не были.

В июне на трассе в Мангистауской области, недалеко от Актау, произошло ДТП. В авто находились четверо школьников - двое из них погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2145858-tela-eshche-dvuh-detey-izvlekli-s-salona-pokorezhennogo-avto-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie