Пешехода насмерть сбили в центре Актау

Сегодня ночью в центре Актау сбили мужчину. В результате наезда он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Виновник ДТП задержан, передает Lada.kz.

Трагедия, по данным регионального издания, произошла ночью 15 сентября на автодороге между 5 и 6 микрорайонами в городе Актау.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, водитель Toyota Camry совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Виновник ДТП был задержан и доставлен в полицию.

Также по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, повлекшее смерть человека, начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

По информации областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, погибший - мужчина примерно 40-50 лет.

Накануне водитель легкового авто совершил смертельный наезд на дорожного рабочего в Астане.

Ранее также сообщалось, что на Южной объездной дороге в Актобе был совершен наезд на женщину с дочерью, в результате чего ребенок скончался.

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Недавно в городе Сарань насмерть сбили девушку, которая шла по пешеходному переходу, водителя поместили в ИВС.

Также в Ауэзовском районе Алматы водитель мопеда наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая находится в больнице, а подозреваемого в нарушении ПДД и оставлении места аварии задержали стражи порядка.

До этого женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.