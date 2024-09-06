Девушку сбили насмерть на пешеходном переходе в Карагандинской области (видео)

В городе Сарань насмерть сбили девушку, которая шла по пешеходному переходу, водителя поместили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В Telegram-канале "Криминальный Казахстан" опубликовали видео с наездом на пешехода. Сообщается, что трагедия произошла в городе Сарань. На кадрах видно, как девушка идет по пешеходному переходу, но неожиданно машина меняет направление движения и сбивает девушку.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что девушка на следующий день после наезда скончалась в больнице.

"По факту наезда на пешехода, имевшего место 16 августа в городе Сарань Карагандинской области, в тот же день начато досудебное расследование. 22-летний водитель автомашины BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленных на объективное и всестороннее расследование", - прокомментировали в полиции.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Ранее в Ауэзовском районе Алматы водитель мопеда наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая находится в больнице, а подозреваемого в нарушении ПДД и оставлении места аварии задержали стражи порядка.

До этого женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.

Сообщалось также, что подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку.

Кроме того, в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.

На трассе под Алматы 20-летняя девушка, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.