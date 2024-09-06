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Сбил и протащил по дороге: жесткий наезд мопедиста попал на видео в Алматы

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: instagram/almaty_police_department

В Алматы полицией задержан водитель мопеда, который наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Как сообщает пресс-служба алматинской полиции в Instagram-аккаунте, ДТП произошло 28 августа в 07:15 в Ауэзовском районе города.

Отмечается, что водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в западном направлении, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

"Принятыми мерами сотрудниками подразделения розыска беглец установлен и задержан. Это 23-летний приезжий. В настоящее время пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий максимально были использованы ресурсы систем видеонаблюдения города", - информировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

Отметим, что в Алматы нередко происходят аварии с участием мопедистов.

В начале июня в южной столице произошло смертельное ДТП - на перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и мопед. В результате водитель мопеда погиб на месте ДТП, его пассажир госпитализирован.

В конце июня ночью в Алматы в районе рынка "Алтын Орда" водитель мопеда сбил женщину. Оба скончались на месте происшествия.

А в недавнем ДТП водитель мопеда получил травмы после столкновение с легковым авто.

В июле этого года переполненную мопедами штрафстоянку в Алматы показали полицейские. С начала лета к ответственности привлечены почти 5 тыс. мопедистов, отметили в ведомстве.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158270-v-almaty-mopedist-sbil-devushku-i-protashchil-ee-neskolko-metrov-po-doroge-video/

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