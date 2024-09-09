Ребенка на велосипеде сбили во дворе ЖК в Алматы (видео)

ДТП произошло во дворе одного из ЖК в Алматы - кадры опубликовали в Сети. В полиции прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

Кадры с места ДТП опубликовал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.

По его информации, в жилом комплексе мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту ДТП Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

К водителю будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Иной информации и подробностей в ведомстве не сообщили.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.