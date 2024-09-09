Ребенка на велосипеде сбили во дворе ЖК в Алматы (видео)
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ДТП произошло во дворе одного из ЖК в Алматы - кадры опубликовали в Сети. В полиции прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.
Кадры с места ДТП опубликовал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.
По его информации, в жилом комплексе мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка.
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту ДТП Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.
К водителю будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Иной информации и подробностей в ведомстве не сообщили.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2159296-rebenka-na-velosipede-sbili-vo-dvore-zhk-v-almaty/