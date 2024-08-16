Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане (видео)

Опубликовано:

Сбили детей в Астане
Сбили детей в Астане. Кадр из видео: t.me/zhest_kz_official

Ранее в Сети было опубликовано видео ДТП, где сообщалось, что в Астане женщина сбила детей. На инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Видео ДТП опубликовано в Telegram-анале ZHEST_KZ. В посте под видео отмечается, что инцидент произошел в Астане, где в результате аварии пострадали двое детей.

"По словам очевидцев, женщина-водитель, виновница инцидента, предложила детям коробку конфет в качестве утешения, выражая свое сожаление о случившемся", - отмечается в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, ДТП произошло 14 августа примерно в 15.51.

"37-летний водитель, управляя автомашиной "Toyota Camry", следуя по ул. Манаса напротив дома 7, допустила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу в установленном месте.

В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой", - говорится в сообщении столичного ведомства.

Отмечается, что автомашина водворена на коммунальную стоянку. По данному факту проводится проверка.

На днях сообщалось, что подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре.

В Атырауской области в результате ДТП погиб ребенок - его сбили на мотоцикле. Подозреваемый в наезде оказался несовершеннолетним.

Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.

В Карагандинской области, на трассе близ города Темиртау, произошла смертельная авария, жертвами которой стали двое детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149861-zhenshchina-na-toyota-sbila-dvuh-detey-na-peshehodnom-perehode-v-astane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie