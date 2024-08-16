Женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане (видео)
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Ранее в Сети было опубликовано видео ДТП, где сообщалось, что в Астане женщина сбила детей. На инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.
Видео ДТП опубликовано в Telegram-анале ZHEST_KZ. В посте под видео отмечается, что инцидент произошел в Астане, где в результате аварии пострадали двое детей.
"По словам очевидцев, женщина-водитель, виновница инцидента, предложила детям коробку конфет в качестве утешения, выражая свое сожаление о случившемся", - отмечается в посте под видео.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, ДТП произошло 14 августа примерно в 15.51.
"37-летний водитель, управляя автомашиной "Toyota Camry", следуя по ул. Манаса напротив дома 7, допустила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу в установленном месте.
В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой", - говорится в сообщении столичного ведомства.
Отмечается, что автомашина водворена на коммунальную стоянку. По данному факту проводится проверка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149861-zhenshchina-na-toyota-sbila-dvuh-detey-na-peshehodnom-perehode-v-astane-video/