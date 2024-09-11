Смертельное ДТП: мать и ее 3-летнюю дочь сбили в Актобе (видео)

На Южной объездной дороге в районе ГМЗ в Актобе был совершен наезд на женщину с дочерью, в результате чего ребенок скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на Южной объездной дороге в районе ГМЗ водитель автомашины "ГАЗель" на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух человек - мать и ребенка.

В результате 3-летняя девочка погибла, а женщина доставлена в медицинское учреждение.

"По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование. Водитель водворен в ИВС.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД РК", - обратились в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.