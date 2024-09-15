Дорожного рабочего насмерть сбили в Астане (видео)
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Водитель легкового авто совершил смертельный наезд на дорожного рабочего в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
ДТП, по данным пресс-службы столичной полиции, произошло 14 сентября.
"Около 13:30 водитель автомобиля марки Lada, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. После этого водитель допустил столкновение с автомобилем марки "KIA Sportage", двигавшимся во встречном направлений.
В результате ДТП рабочий скончался на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что водитель и пассажиры автомобиля KIA Sportage были доставлены в больницу, а после осмотра отпущены домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в ИВС ДП города Астаны. Проводится расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2161510-dorozhnogo-rabochego-nasmert-sbili-v-astane-video/