Дорожного рабочего насмерть сбили в Астане (видео)

Водитель легкового авто совершил смертельный наезд на дорожного рабочего в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

ДТП, по данным пресс-службы столичной полиции, произошло 14 сентября.

"Около 13:30 водитель автомобиля марки Lada, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. После этого водитель допустил столкновение с автомобилем марки "KIA Sportage", двигавшимся во встречном направлений.

В результате ДТП рабочий скончался на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что водитель и пассажиры автомобиля KIA Sportage были доставлены в больницу, а после осмотра отпущены домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в ИВС ДП города Астаны. Проводится расследование.

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