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Жуткое ДТП с автобусом в Алматы: что известно о пострадавших к этому часу

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Место ДТП в Алматы
Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Из больницы выписалась последняя пострадавшая в результате трагического ДТП с автобусом в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на управление общественного здравоохранения акимата города.

Как сообщили в ведомстве, из городской клинической больницы № 7 Алматы все 3 пациента, которые находились в стационаре с 22 декабря 2023 года, прошли необходимый курс лечения и направлены под амбулаторное наблюдение.

"Последней выписали самую "тяжелую" пациентку - 50-летнюю женщину, которая провела в больнице 13 дней, из них несколько дней - в отделении реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении управления.

Женщина, как отмечается, поступила в ГКБ № 7 в тяжелом состоянии за счет сочетанной травмы, множественных переломов и травматического шока.

"Пациентке была произведена операция: открытая репозиция дна вертлужной впадины слева реконструктивной пластиной с ацетабулярной опорой и винтами. Хирургическое вмешательство выполнено успешно.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Проведен ранний этап реабилитации, на 7-е сутки после операции пациентка выписана с лечебно-трудовыми рекомендациями", - отметил директор ГКБ № 7 Алматы Манас Рамазанов.

Ранее также были выписаны домой двое других пострадавших, получивших лечение в нейрохирургическом отделении ГКБ № 7. Это женщина 1987 года рождения - водитель попавшего в смертельное ДТП автобуса, и мужчина 1968 года рождения.

Всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Также стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.

26 декабря министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала случившуюся в Алматы трагедию с автобусом.

"Транспорт и работа на транспорте относится к очень высокому профессиональному риску. В свое время в Казахстане даже действовал перечень профессий, в которых женщины не должны были работать. Далее, когда рассматривали данный вопрос, из гендерных намерений, что все равноправны в нашем обществе, данный перечень утратил силу", сообщила она.

В интервью одному из телеканалов жена третьего погибшего в страшной аварии с автобусом рассказала о том злополучном дне. Отмечается, что у водителя микроавтобуса Айдоса Альменбаева, который был сбит в тот день, остались трое детей, младшей из которых - четыре года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2054089-zhutkoe-dtp-s-avtobusom-v-almaty-chto-izvestno-o-postradavshih-k-etomu-chasu/

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