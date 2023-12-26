Автобус въехал в толпу в Алматы: очевидцы рассказали, из-за чего произошел конфликт

Пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, который наехал на нескольких человек в Алматы, сообщили, что водитель требовала от мужчины оплатить проезд, но тот отказался, передает сайт телеканала КТК.

В прошлую пятницу, 22 декабря, в Алматы автобус въехал в людей, три человека погибли. Стало известно, что машина была неуправляема: один из пассажиров ударил женщину-водителя, из-за чего та потеряла сознание.

Как рассказали очевидцы корреспондентам телеканала, конфликт начался из-за неоплаченного проезда.

"Между водителем и пассажиром начался конфликт. Шофер сказала: "Плати". А он отказался. Тогда вот этот мужчина обматерил водителя и начал угрожать. Он ударил ее один раз. А на второй раз она уже потеряла сознание", – заявил один из свидетелей произошедшего.

Отмечается, что другой пассажир схватил нападавшего и отвел его в сторону, после чего попытался остановить автобус.

"Мы сидели вместе с другом. Тот мужчина не оплатил проезд. Потом увидели, как он начал избивать женщину-водителя. Я хотел успокоить нападавшего. Пришлось его ударить. Мой друг схватил его. В это время женщина уже потеряла сознание. Я пытался остановить автобус. Смотрю, ее нога на газе. Я нагнулся и нажал на тормоз. Все люди упали", – рассказал он.

Сама же водитель получила ушиб головного мозга и мягких тканей лица. По словам родственников, у 36-летней женщины сломана челюсть. Она не может говорить.

"Мне рассказали, что сестра потеряла сознание после того, как мужчина ударил ее со всей силы. Моя сестра была в шоке, когда очнулась. У нее челюсть сломана. Нападавший пытался убежать. Парни в автобусе схватили его и не отпускали", – утверждает сестра пострадавшей.

Источник: КТК

Жуткое ДТП с автобусом в Алматы

22 декабря, вечером в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу.

Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших – 15-летний подросток, ему наложили гипс и отпустили домой.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Как рассказал отец женщины-водителя, она – мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя. На кадрах видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир о чем-то говорят, а после пассажир наносит несколько ударов кулаком по лицу жертвы. От ударов женщина теряет сознание.

Вчера стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.

Кроме того, в Сети появилось видео, на котором группа пассажиров попавшего в ДТП в Алматы автобуса задерживает мужчину, предположительно, подозреваемого в нападении на водителя.