Наезд автобуса на толпу в Алматы: появилось новое видео с места ДТП

В соцсетях появилось видео, на котором группа пассажиров попавшего в ДТП в Алматы автобуса задерживает мужчину, предположительно, подозреваемого в нападении на водителя, передает NUR.KZ.

Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях. На кадрах пассажиры попавшего в ДТП в Алматы автобуса пытаются удержать на месте мужчину, предположительно, подозреваемого в нападении на водителя, затаскивая его обратно в салон.

"Ударивший водителя парень хотел убежать", – гласит подпись на видео.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Сегодня в УОЗ города рассказали о состоянии четырех пострадавших – трое из них получают лечение в медучреждении. Подозреваемого в нападении на водителя арестовали на 2 месяца.

Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на водителя – от удара женщина потеряла сознание, в результате чего транспортное средство въехало в толпу. Напомним, что смертельное ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека.

В результате аварии погибли три человека, четверо были госпитализированы. Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Отец женщины-водителя рассказал, что она – мать-одиночка, воспитывает двоих детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом – автобус.