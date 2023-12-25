Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Наезд автобуса на толпу в Алматы: появилось новое видео с места ДТП

Опубликовано:

Фото с места ДТП
Место ДТП. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В соцсетях появилось видео, на котором группа пассажиров попавшего в ДТП в Алматы автобуса задерживает мужчину, предположительно, подозреваемого в нападении на водителя, передает NUR.KZ.

Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях. На кадрах пассажиры попавшего в ДТП в Алматы автобуса пытаются удержать на месте мужчину, предположительно, подозреваемого в нападении на водителя, затаскивая его обратно в салон.

"Ударивший водителя парень хотел убежать", – гласит подпись на видео.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Сегодня в УОЗ города рассказали о состоянии четырех пострадавших – трое из них получают лечение в медучреждении. Подозреваемого в нападении на водителя арестовали на 2 месяца.

Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения на водителя – от удара женщина потеряла сознание, в результате чего транспортное средство въехало в толпу. Напомним, что смертельное ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека.

В результате аварии погибли три человека, четверо были госпитализированы. Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Отец женщины-водителя рассказал, что она – мать-одиночка, воспитывает двоих детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом – автобус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052455-naezd-avtobusa-na-tolpu-v-almaty-poyavilos-novoe-video-s-mesta-dtp/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.