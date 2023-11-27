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Мопед загорелся после ДТП в Алматы, а его водитель сбежал с места аварии (видео)

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Мопед загорелся в Алматы
Горит мопед. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

Авария с участием мопеда произошла сегодня в Алматы на Восточной объездной автомобильной дороге. В результате загорелся мопед, а сам мопедист скрылся с места событий, передает NUR.KZ

В паблике kris_p_almaty опубликовали кадры с горящим на ВОАД мопеде. Автор сообщил, что инцидент произошел сегодня в час дня.

В пресс-службе городского ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что водитель мопеда следовал по ВОАД в северном направлении и совершил наезд на препятствие, после столкнулся с двумя автомобилями, которые двигались в попутном направлении.

По информации ДП, мопедист скрылся с места ДТП пешком. Кроме того, произошло возгорание мопеда.

В настоящее время данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района Алматы.

Проблема с мопедистами в Алматы

В мае аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что количество мопедистов в южной столице "зашкаливает". До этого градоначальник рассказывал, как планируется бороться с нарушителями на данных ТС.

В июне сообщалось, что в Алматы за последний год число ДТП с участием мопедов выросло сразу в четыре раза. Медики тоже начали бить тревогу – пострадавшие нередко попадали в больницу в тяжелом состоянии.

В июле недовольные условиями и оплатой труда курьеры компании "Яндекс" устроили забастовку. Отмечалось также, что они требовали выделить им отдельную полосу на дороге для движения.

В августе более 70 мопедистов наказали в Алматы – они устроили сходку. В октябре в МВД ответили на просьбу жителей южной столицы, попросивших запретить данное транспортное средство. В ведомстве сообщили, что это нецелесообразно.

Недавно глава городского ДП обратился к жителям в связи с резким увеличением числа аварий с участием мопедов и электросамокатов.

В октябре вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что в министерстве предлагают регистрировать мопеды. Он признал, что по мопедистам есть большая проблема в Алматы и Астане – по его словам, они допускают нарушения ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047833-moped-zagorelsya-posle-dtp-v-almaty-a-ego-vladelets-sbezhal-s-mesta-avarii-video/

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