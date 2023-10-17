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Мопедистов хотят обязать сдавать на права в Казахстане

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Синий мопед стоит на дороге
Мопед. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на сегодняшнем брифинге правительства заявил, что в министерстве предлагают регистрировать мопеды, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МВД Игорь Лепеха признал, что по мопедистам есть большая проблема в Алматы и Астане – по его словам, они допускают нарушения ПДД.

"На сегодня с первого сентября привлекли 5742 человека, совершен 271 наезд на пешеходов, повторное нарушение ПДД – 110 (случаев – прим. ред.), привлечено к адмответственности родителей за управление мопедом лицом, не достигшим 16-ти лет, – 214, за управление мопедом в нетрезвом состоянии – 20 человек", – привел статистику вице-министр.

Игорь Лепеха отметил, что вопрос обстоит серьезный, именно поэтому МВД внесли предложение в мажилис.

"Предлагаем систематизировать эту деятельность, чтобы мопеды регистрировались, имели государственные номерные знаки и (водители имели – прим. ред.) водительское удостоверение. Поддержат депутаты нас или нет – не знаем, с депутатами обсуждаем, как только поддержат, так сразу повесим", – рассказал Игорь Лепеха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041387-mopedistov-hotyat-obyazat-sdavat-na-prava-v-kazahstane/

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