"Их количество просто зашкаливает": Досаев высказался о мопедистах в Алматы

Мопед. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района высказался о мопедистах. Аким отметил, что их количество "зашкаливает", передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал Досаев, вопрос признания мопедов транспортными средствами уже поднимается.

"Буквально два дня назад инициировали изменения в законодательство. По мопедам инициатива началась. Я думаю, рассмотрят, примут изменения в закон и после этого мы сможем отрегулировать наших мопедистов уважаемых, которых уже не только в Жетысуском районе - количество доставщиков еды просто зашкаливает.

В прошлом году прирост был 300%. Законодательные изменения уже рассматриваются. Надеюсь, в парламенте быстро рассмотрят и примут его", - заявил аким.

Напомним, ранее Досаев рассказал о том, как планируется бороться с нарушителями на мопедах. Также сообщалось, что водителей скутеров и мопедов в Алматы будут штрафовать за езду по тротуарам и автобусной полосе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021994-ih-kolichestvo-prosto-zashkalivaet-dosaev-vyskazalsya-o-mopedistah-v-almaty/