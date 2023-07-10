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Курьеры-мопедисты устроили забастовку в Астане (видео)

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Забастовка курьеров в Астане
Забастовка курьеров в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В воскресенье, 9 июля, курьеры компании "Яндекс" устроили забастовку в Астане - кадры появились в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в полиции города, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующие ролики опубликовала Instagram-страница astana_sergek и ряд Telegram-каналов. На кадрах можно увидеть десятки мопедов с курьерами и несколько полицейских авто.

В комментариях к посту уточняется, что недовольные условиями и оплатой труда курьеры компании "Яндекс" устроили забастовку. Отмечается также, что они потребовали выделить им отдельную полосу на дороге для движения.

В столичном департаменте полиции сообщили, что собравшихся курьеров привлекли к ответственности за создание помех дорожному движению.

По данным правоохранителей, 9 июля около 21:00 на территории ЕХPО собрались курьеры компании "Яндекс", недовольные условиями труда. Затем молодые люди проследовали на скутерах к монументу "Казахстанское солнце" по проспекту Кабанбай батыра.

"Они создавали серьезные помехи дорожному движению и были остановлены сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств.

Для дальнейшего разбирательства участники были доставлены в управление полиции района Есиль. После разбирательств участники акции были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения", - говорится в комментарии полиции.

Напомним, в конце июня сенат одобрил закон об ограничениях для электросамокатов и малых электрических транспортных средств, к которым относятся и мопеды.

Документом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

Кроме того, законом предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката, устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие запреты и правила для водителей самокатов и мопедов пропишут в новом законе. Мы также рассказывали, какое наказание предусмотрено для водителей электросамокатов и мопедов за нарушения ПДД.

Добавим также, что ранее на водителей мопедов жаловались жители Алматы. Сообщалось, что за последний год число ДТП с участием мопедов в южной столице выросло сразу в четыре раза, пострадавшие нередко попадают в больницы в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027959-kurery-mopedisty-ustroili-zabastovku-v-astane-video/

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