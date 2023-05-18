Как будут бороться с нарушителями на мопедах в Алматы, рассказал Досаев

Мопед. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал о том, как планируется бороться с нарушителями на мопедах, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц района обратилась к акиму с жалобой на шум от Арбата. По ее словам, жители вынуждены принимать различные меры, обращаться и звонить в 102, так как там начали собираться мопедисты.

"Они находятся там в большом количестве именно в вечернее и ночное время. Когда мы вызываем патруль, мопедисты быстро разъезжаются. Это у них превращается в дерзкую игру, потому что потом они возвращаются, начинают сигналить, демонстрировать себя, выстраиваются шеренгой вдоль дороги. Это переходит все границы. У них нет никаких номеров, отследить невозможно и наказать тоже. На все наши просьбы, они дерзят и игнорируют", - рассказала жительница.

Аким ответил, что ожидает решения и дополнения в законодательство, когда мопеды и электросамокаты признают транспортными средствами и обязуют иметь номера. По его словам, в этом случае департамент полиции и управление административной полиции смогут принимать необходимые меры.

"На местах их скопления нужно установить дополнительные камеры. Как показывает практика, это дисциплинирует людей. Мы внесли от имени акимата Алматы предложение признать, помимо электросамокатов, мопеды меньше 50 кубов транспортным средством. На них невозможно наложить штрафы, потому что у них нет юридического статуса.

Работу продолжим, а по Арбату с управлением цифровизации на всей пешеходной зоне установим камеры. Во дворах, если можно установить шлагбаумы, дам поручение акиму района, департаменту полиции поддержать это предложение. Законодательное регулирование будет, значит порядок окончательно наведем", - заявил аким.

Первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков добавил, что по самокатчикам решение в мажилисе принято, по мопедам - находится на стадии рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось, что водителей скутеров и мопедов в Алматы будут штрафовать за езду по тротуарам и автобусной полосе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021121-kak-budut-borotsya-s-narushitelyami-na-mopedah-v-almaty-rasskazal-dosaev/