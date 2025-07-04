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      Аким Аксу и другие чиновники получили выговоры после урагана

      Опубликовано:

      Аким Павлодарской области и аким Аксу
      Аким Павлодарской области в Аксу. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

      Акиму Аксу и его заместителю объявили выговоры за слабую коммуникацию с населением после урагана. Глава Павлодарской области остался недоволен темпами уборки в городе, передает NUR.KZ.

      Как сообщил на свой странице в Instagram глава региона Асаин Байханов, сразу после выхода из отпуска он выехал в Аксу, где проверил восстановление города после урагана, обрушившегося 19 июня.

      Аким Павлодарской области отметил, что эпицентр стихии пришелся на Аксу, где пострадало наибольшее число объектов. К сожалению, в городе не обошлось без человеческих жертв - погибла жительница Аксу Марина Пахомова.

      Семье погибшей оказали необходимую помощь: оплачена компенсация и сделана предоплата за коммунальные услуги на 2 года, а также выделены средства на погашение имеющихся кредитов.

      "Проделано много работы по восстановлению объектов, но тем не менее я не удовлетворен темпами", - высказался Асаин Байханов о восстановлении Аксу после урагана.

      Он поручил в трехдневный срок обеспечить уборку всех поваленных деревьев, особенно в микрорайоне Аксу, откуда получил наибольшее количество жалоб на бездействие коммунальных служб.

      Глава региона сообщил, что за слабую коммуникацию с населением в первые дни после ЧС акиму Аксу, его заместителю и руководителю аппарата объявлены выговоры. Акиму города поручено освободить от занимаемых должностей двух руководителей уполномоченных органов либо понизить их в должности.

      "На следующей неделе планирую приехать снова и проверить организацию всех работ, держать которые намерен на личном контроле", - отметил Асаин Байханов.

      Напомним, 19 июня штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

      Также стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

      Еще одна женщина умерла в реанимации Экибастузской горбольницы после того, как на нее во дворе частного дома упало дерево.

      Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.

      Из-за стихии в трех городах и ряде районов Павлодарской области вводили режим ЧС. Для жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена социальная помощь в размере почти 400 тыс. тенге.

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