Еще одна женщина умерла после урагана в Павлодарской области
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В Павлодарской области еще одна женщина умерла в результате урагана - во дворе частного дома на нее упало дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 19 июня в приемный покой Экибастузской городской больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 76-летнюю женщину после получения уличной травмы.
Со слов пострадавшей, во дворе ее частного дома на нее упало дерево, придавив ее. Пациентка была госпитализирована в отделение реанимации с множественными травмами.
"Несмотря на проводимое интенсивное лечение, на фоне тяжести полученных повреждений, а также наличия хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), у пациентки произошла остановка сердечной деятельности", - рассказали в управлении здравоохранения региона.
На пятые сутки пребывания в реанимации врачи констатировали биологическую смерть.
Напомним, 19 июня штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей.
Также стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.
Из-за стихии в трех городах и ряде районов Павлодарской области вводили режим ЧС. Для жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена социальная помощь в размере почти 400 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2261982-eshche-odna-zhenshchina-umerla-posle-uragana-v-pavlodarskoy-oblasti/
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