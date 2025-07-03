Еще одна женщина умерла после урагана в Павлодарской области

В Павлодарской области еще одна женщина умерла в результате урагана - во дворе частного дома на нее упало дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 19 июня в приемный покой Экибастузской городской больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 76-летнюю женщину после получения уличной травмы.

Со слов пострадавшей, во дворе ее частного дома на нее упало дерево, придавив ее. Пациентка была госпитализирована в отделение реанимации с множественными травмами.

"Несмотря на проводимое интенсивное лечение, на фоне тяжести полученных повреждений, а также наличия хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), у пациентки произошла остановка сердечной деятельности", - рассказали в управлении здравоохранения региона.

На пятые сутки пребывания в реанимации врачи констатировали биологическую смерть.

Напомним, 19 июня штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

Также стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.

Из-за стихии в трех городах и ряде районов Павлодарской области вводили режим ЧС. Для жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена социальная помощь в размере почти 400 тыс. тенге.