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    Происшествия

      Режим ЧС и выплаты пострадавшим от стихии объявили в Павлодарской области

      Опубликовано:

      Последствия урагана
      Последствия урагана. Фото: акимат Павлодарской области

      В Павлодарской области будет объявлен режим ЧС. Для жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена соцпомощь в размере 100 МРП (393 200 тенге), передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

      Как сообщается в Telegram-канале акимата Павлодарской области, в связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда.

      Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан.

      По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС.

      Последствия урагана
      Последствия урагана. Фото: акимат Павлодарской области

      Последствия урагана
      Последствия урагана. Фото: акимат Павлодарской области

      С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии.

      В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32-36-92

      Для отдельных категорий граждан - жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге).

      Для получения выплаты необходимо предоставить:

      • справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);
      • правоустанавливающие документы на имущество;
      • уведомление о наличии банковского счета;
      • удостоверение личности (копия и оригинал).

      Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам:

      • Павлодар, ул. Кривенко, 25 - фронт-офис Open Pavlodar, стол №3;
      • Аксу - ул. Пушкина, 70/2.
      • Экибастуз - ул. Энергетиков, 62, тел: 34-77-04, +7 775 710 02 91 (WhatsApp);
      • Баянаульский район - п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел: +7 777 939 35 00, +7 771 216 82 42, 8 718 409 12 03;
      • Павлодарский район - ул. Каирбаева 32, тел. +7 705 152 79 67, 32-20-89;
      • Майский район - с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел. +7 747 370 85 18.
      Последствия урагана
      Последствия урагана. Фото: акимат Павлодарской области

      Последствия урагана
      Последствия урагана. Фото: акимат Павлодарской области

      Напомним, штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

      Ранее сообщалось о 9 жителях Павлодарской области, которые из-за сильной бури вынуждены были обратиться за помощью к медикам. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.

      Накануне вечером стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

      Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.

      Сегодня МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома.

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