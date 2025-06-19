Массовое отключение света из-за аварии произошло на Экибастузском энергоузле
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи, причиной названы неблагоприятные погодные условия, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Kegoc".
В АО сообщили об аварийном отключении на Экибастузском энергоузле.
"Предварительный объем ограничений мощности, вызванных срабатыванием противоаварийной автоматики, составил около 800 мегаватт. В настоящее время специалисты работают над включением линии 500 кВ и восстановлением работы энергосистемы", -заявили специалисты.
Сообщается, что время восстановления линии ориентировочно займет от 1,5 до 2 часов.
Напомним, ранее без электричества остались дома в Алматы, расположенные в квадрате проспекта Абая - проспекта Алтынсарина - улицы Жандосова - улицы Саина в Алматы.
А сегодня в АО "Алатау жарық компаниясы" сообщили, что в течение дня проводится отключение электричества в центре Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257362-massovoe-otklyuchenie-sveta-iz-za-avarii-proizoshlo-na-ekibastuzskom-energouzle/
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