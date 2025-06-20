Ветер до 43 м/с в Павлодарской области: количество пострадавших выросло

Штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. Известно о 16 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Павлодарской области, 19 июня в регионе зафиксировали штормовой ветер скоростью до 43 метров в секунду.

Дерево упало на автомобиль. Фото: t.me/baspasozpvl

По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный - в Аксу погибла местная жительница 1968 года рождения.

В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районах.

Упавшие деревья. Фото: t.me/baspasozpvl

Перебои с электроснабжением наблюдаются в городах и районах Павлодарской области. В настоящее время отключение электроснабжения зафиксировано в Аксу и Баянаульском районе.

Сейчас идут работы по устранению последствий стихии. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередачи. Работают более 300 человек и 103 единицы спецтехники. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

Упавшие конструкции на пляже в Павлодаре. Фото: t.me/baspasozpvl/

По информации МВД РК, в Павлодарской области сотрудники правоохранительных органов помогают устранять последствия урагана.

Коммунальные службы, спецтехника и полиция региона активно участвуют в восстановительных работах после сильного ветра, который повалил крыши домов, повредил линии электропередачи, деревья, остановки и детские площадки, а также автомобили. Центральная набережная, любимое место горожан, тоже пострадала. Присоединились к работам и неравнодушные жители.

Повреждения на центральной набережной в Павлодаре. Фото: t.me/baspasozpvl

В Павлодарской области действуют единый контакт-центр, куда можно позвонить по номеру 109, а также Call-центр ДЧС по номерам 112 и 8 (7182) 70-37-95.

Напомним, ранее сообщалось о 9 жителях Павлодарской области, которые из-за сильной бури вынуждены были обратиться за помощью к медикам. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.

Накануне вечером стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.

Сегодня МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома.