Упавшее дерево насмерть проткнуло женщину в Аксу: какую помощь оказали семье погибшей
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По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова семье погибшей во время урагана в Аксу Марины Пахомовой оказана финансовая поддержка, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
По данным официального Telegram-канала ведомства, семье оказана поддержка в виде:
- компенсации за отработанный трудовой период;
- средств на погребение, выделенных из ЕНПФ;
- средств на организацию похорон.
Как отметили в акимате Павлодарской области, все собранные средства были направлены на организацию похорон, поминок, а также на приобретение памятника к годовщине, чем занимаются волонтеры.
Для перевозки родных на церемонию прощания был предоставлен автобус.
Также будут погашены текущие кредиты. Кроме того, будет произведена оплата коммунальных услуг за тепло и водоснабжение в квартире, где проживала погибшая, за период 2025-2026 годы (два года).
Напомним, 19 июня в Павлодарской области зафиксировали штормовой ветер скоростью до 43 метров в секунду. В Павлодаре были повреждены кровли 47 объектов, в Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районах.
По данным экстренных служб, в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный - в Аксу погибла местная жительница 1968 года рождения.
Как стало известно, женщина находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. На месте медики констатировали ее смерть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2258982-upavshee-derevo-nasmert-protknulo-zhenshchinu-v-aksu-kakuyu-pomoshch-okazali-seme-pogibshey/
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