Упавшее дерево насмерть проткнуло женщину в Аксу: какую помощь оказали семье погибшей

По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова семье погибшей во время урагана в Аксу Марины Пахомовой оказана финансовая поддержка, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

По данным официального Telegram-канала ведомства, семье оказана поддержка в виде:

компенсации за отработанный трудовой период;

средств на погребение, выделенных из ЕНПФ;

средств на организацию похорон.

Как отметили в акимате Павлодарской области, все собранные средства были направлены на организацию похорон, поминок, а также на приобретение памятника к годовщине, чем занимаются волонтеры.

Для перевозки родных на церемонию прощания был предоставлен автобус.

Также будут погашены текущие кредиты. Кроме того, будет произведена оплата коммунальных услуг за тепло и водоснабжение в квартире, где проживала погибшая, за период 2025-2026 годы (два года).

Напомним, 19 июня в Павлодарской области зафиксировали штормовой ветер скоростью до 43 метров в секунду. В Павлодаре были повреждены кровли 47 объектов, в Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районах.

По данным экстренных служб, в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный - в Аксу погибла местная жительница 1968 года рождения.

Как стало известно, женщина находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. На месте медики констатировали ее смерть.