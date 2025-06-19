Упавшее дерево насмерть проткнуло женщину в Павлодарской области
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Женщина погибла сегодня в городе Аксу в Павлодарской области - обломок дерева проткнул грудную клетку погибшей, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на станцию скорой помощи.
Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 17:29. Известно, что женщина находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения.
В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева.
"На месте медики констатировали смерть женщины 1968 года рождения, которая получила травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе станции скорой медпомощи.
Отметим, согласно данным РГП "Казгидромет", сегодня, 19 июня в Павлодаре и Павлодарской области - осадки и гроза. Также усилился ветер. Согласно прогнозу, временами ожидались порывы 15-20 м/с.
На западе, севере, юге Павлодарской области прогнозировалась гроза. Днем - гроза, ветер на западе, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем по области - сильная жара 33-38 градусов. На западе, юге области - высокая пожарная опасность. На северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2257407-upavshee-derevo-nasmert-protknulo-zhenshchinu-v-pavlodarskoy-oblasti/
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