Воздушное судно потерпело крушение в Астане: погибли члены экипажа
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При выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астана потерпело крушение легкомоторное воздушное судно TL-2000, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.
Как сообщили в Министерстве транспорта, сегодня около 11.30 минут часов при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан в Астане произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000.
"Воздушное судно принадлежит частному лицу. По полученным предварительным данным на борту находились два члена экипажа, оба погибли.
В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, создается комиссия по расследованию указанного происшествия", - сообщили в Минтрансе.
Отмечается, что сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.
7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.
4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2258160-vozdushnoe-sudno-poterpelo-krushenie-astane-ekipazh-pogib/
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