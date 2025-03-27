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В Турции снова загорелся курортный отель: есть погибшие

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В Турции снова сгорел отель
Пожарные тушат пожар. Фото: x.com/journoturk

В турецкой провинции Бурса на горнолыжном курорте Улудаг сгорел отель, нескольких человек удалось спасти, но также сообщается о погибших. На данный момент пожар потушен.

Как сообщает телеканал CNN Turk, пожар произошел в отеле, который был закрыт в январе текущего года из-за отсутствия сертификата на осуществление туристической деятельности. Сообщается, что срок действия сертификата отеля истек, а лицензия на ведение бизнеса не была продлена муниципалитетом.

Мэр муниципалитета Бурсы Мустафа Бозбей в прямом эфире сообщил телеканалу, что пожарные прибыли на место немедленно. На момент интервью он сообщал о четырех спасенных, а также об одном погибшем.

Но по данным издания Sabah, пожар произошел в отеле Kervansaray в Улудаге, а число погибших выросло до 2 человек.

"В результате катастрофы погибли горнолыжник Беркин Уста и его отец Яхья Уста, который был президентом Турецкой ассоциации преподавателей горных лыж и сноуборда. Мать Беркина Усты, Фикрие Уста, была доставлена ​​в больницу без сознания", - сказано в публикации.

По информации телеканала TRT Haber, в момент пожара в здании находились 12 человек. Издание также подтверждает смерть Яхьи Уста и его сына Беркина.

"Главная прокуратура Бурсы дала указание назначить экспертизу, и на место происшествия был направлен прокурор. Сообщается, что расследованием причин пожара займется группа из пяти экспертов, включая инженера-механика и электрика, а также пожарного", - сообщает телеканал.

На данный момент известно, что уведомление о пожаре поступило в 05:29, он был потушен быстро, на месте работали 25 единиц техники и 60 человек личного состава.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая - погибли свыше 70 человек. В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан среди погибших и пострадавших не было.

21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре, президент страны не смог сдержать слез. Мы также писали, что в пожаре погибли 14 членов одной семьи.

Позже стало известно, что суд арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте в Турции, где в результате пожара погибли десятки гостей. Вскоре арестованный Халит Эргюль сделал заявление в суде и обвинил в трагедии персонал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2230901-v-turcii-snova-zagorelsya-kurortnyy-otel-est-pogibshie/