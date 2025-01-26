Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Владелец сгоревшего отеля в Турции, где погибли свыше 70 человек, обвинил в трагедии персонал

Опубликовано:

Пожар в отеле
Пожар в отеле. Фото: x.com/ZombiliceTR

Владелец сгоревшего отеля Grand Kartal в Турции обвинил персонал в трагедии - арестованный Халит Эргюль сделал соответствующее заявление в суде.

Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек, в том числе владелец отеля, который возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Эргюль заявил на суде, что шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне и что кнопками пожарной сигнализации управляет электрик отеля.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая - погибли свыше 70 человек. В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре, президент страны не смог сдержать слез.

Мы также писали, что в пожаре погибли 14 членов одной семьи.

Позже стало известно, что суд арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте в Турции, где в результате пожара погибли десятки гостей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215212-vladelec-sgorevshego-otelya-v-turcii-gde-pogibli-svyshe-70-chelovek-obvinil-v-tragedii-personal/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie