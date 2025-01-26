Владелец сгоревшего отеля в Турции, где погибли свыше 70 человек, обвинил в трагедии персонал

Владелец сгоревшего отеля Grand Kartal в Турции обвинил персонал в трагедии - арестованный Халит Эргюль сделал соответствующее заявление в суде.

Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. По факту уже арестованы 15 человек, в том числе владелец отеля, который возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Эргюль заявил на суде, что шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне и что кнопками пожарной сигнализации управляет электрик отеля.

Напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая - погибли свыше 70 человек. В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану.

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга приняли участие в похоронах жертв, погибших при пожаре, президент страны не смог сдержать слез.

Мы также писали, что в пожаре погибли 14 членов одной семьи.

Позже стало известно, что суд арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте в Турции, где в результате пожара погибли десятки гостей.