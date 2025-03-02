"Нам скрывать нечего": Даурен Абаев высказался о расследовании авиакатастрофы близ Актау

Казахстан выступает за объективное и прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау. Об этом агентству РИА Новости сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев, передает NUR.KZ.

"Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование", - заявил изданию Абаев.

Казахстанский посол отметил, что расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации, а Азербайджан, Россия и Бразилия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании.

"Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года.

Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации", - отметил Даурен Абаев.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.