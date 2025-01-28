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"Множественные повреждения": самолет Fly Arystan столкнулся со стаей птиц

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Самолет FlyArystan
Самолет FlyArystan. Иллюсративное фото: FlyArystan

Самолет Fly Arysrtan столкнулся со статей птиц, но благополучно приземлился в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

Как указано в пресс-релизе, размещенном в Telegram-канале Air Astana, рейc авиакомпании FlyArystan по маршруту Уральск - Астана столкнулся со стаей птиц в аэропорту Уральска.

"В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолета, экипаж продолжил полет и произвел посадку в аэропорту Астаны в штатном режиме. По прибытию были обнаружены множественные повреждения самолета, включая лопатки компрессора в левом двигателе и участки фюзеляжа, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя.

Эти образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска", - сказано в сообщении.

В компании отдельно отметили важность минимизации риска столкновений с птицами. Отмечается, что они продолжают представлять угрозу для авиационной безопасности.

"Подтверждением этому являются недавние авиапроисшествия с другими авиакомпаниями. Авиакомпания активно сотрудничает с международными экспертами для улучшения программ управления дикой природой в аэропортах Казахстана", - добавили в авиакомпании.

Отмечается, что уровень таких инцидентов в стране, по данным IATA, значительно превышает мировой показатель. За 2024 год показатель столкновений с птицами на 10 тыс. полетов в группе компаний вырос на 30% по сравнению с 2023 годом и составил 203 случаев.

"Air Astana призывает аэропорты внедрять проактивные меры, включая контроль и управление окружающей средой, чтобы эффективно снижать риски для безопасности полетов", - добавили в авиакомпании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215970-samolet-air-astana-stolknulsya-so-staey-ptic/

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