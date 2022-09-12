Об участившихся случаях столкновения самолетов с птицами высказались в КГА

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Столкновения воздушных судов с птицами требуют безотлагательного решения, считают в Комитете гражданской авиации. Сотрудники КГА, представители авиакомпаний, а также акимы Алматы и Алматинской области обсудили данный вопрос, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В последнее время участились случаи столкновения воздушных судов с птицами, в результате которого авиакомпании несут издержки, связанные с ремонтом воздушных судов и задержками рейсов, отметили в КГА.

Подчеркивается, что согласно Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" орнитологическое обеспечение полетов относится к деятельности, подлежащей контролю и надзору по обеспечению безопасности полетов со стороны Авиационной администрации Казахстана.

В связи с этим было организовано оперативное совещание, на котором обсуждалась данная проблема.

Авиационной администрации Казахстана были представлены данные, согласно которым в 2022 году в зоне ответственности аэропортов РК зарегистрировано 46 случаев столкновения самолетов с птицами.

Наиболее неблагоприятную орнитологическую обстановку наблюдали в аэропорту Алматы.

Эксперты отметили, что столкновения с птицами носит сезонный характер, обусловленный миграционной активностью птиц весной и осенью, а также активностью в теплый период года. Пик таких случаев приходится на июль-август.

Полностью исключить столкновение птиц невозможно, но этот риск можно минимизировать, считают специалисты ведомства.

"При проведении сертификационных обследований и инспекционных проверок Авиационная администрация Казахстана проверяет аэропорты на предмет соблюдения эксплуатантами аэропортов требований национального законодательства. В частности, отпугивание птиц с применением пиротехнических средств, газовых пушек, биоакустических устройств, лазеров и прочих средств, а также уведомление диспетчеров по обслуживанию воздушного движения о перелетах птиц", - говорится в сообщении.

По итогам прошедшего совещания представители местных исполнительных органов выразили готовность оказать содействие в решении озвученных проблем.

"Работа в этом направлении ведется. При этом, сдерживающим фактором по ликвидации незаконных объектов является отсутствие соответствующего финансирования из бюджета", – отметили в акимате южной столицы.

Кроме того, эксперты рекомендовали ускорить работу по ликвидации незаконных объектов, привлекающих птиц в районе аэропортов.

Напомним, что в конце августа два рейса из Актобе и Актау в Атырау авиакомпании FlyArystan задержаны из-за попадания птиц в створку шасси самолета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987391-ob-uchastivshihsya-sluchayah-stolknoveniya-samoletov-s-ptitsami-vyskazalis-v-kga/