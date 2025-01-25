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Пожар вспыхнул на территории Almaty Arena (видео)

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Пожарный стоит на фоне горящего здания
Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На территории многофункционального комплекса Almaty Arena в Алматы загорелись маты, пожарные ведут борьбу с огнем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Кадры пожара опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС, пожар случился по адресу: Алатауский район, микрорайон Нуркент, дом 7, на территории МФК Almaty Arena. Начиная с 15:15 пожарные тушат загоревшиеся маты на 1 этаже комплекса, в малом зале.

"До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения. Предварительно площадь пожара составила 40 м².

Звеньями газодымозащитной службы спасено трое детей с применением спасательных колпаков. Силами ДЧС спасены 4 детей – 2012, 2013, 2016 и 2019 годов рождения. У всех состояние удовлетворительное, осматриваются", – проинформировали в ДЧС города Алматы.

По информации ДЧС, в 15:46 пожар был локализован, то есть огонь перестал распространяться дальше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215116-pozhar-vspyhnul-na-territorii-almaty-arena-video/

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