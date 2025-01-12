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Подробности тушения пожара в алматинском КБТУ рассказали в МЧС

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Тушение пожара
Тушение пожара. Фото: t.me/qr_tjm

Вчера, 11 января, поздним вечером произошел пожар в здании Казахстанско-британского технического университета в Алматы. Он был ликвидирован в час ночи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Мы писали о том, как начался пожар в КБТУ в Алматы. Так, первое сообщение о тушении пламени прибывшими на место силами МЧС было опубликовано в 22:10. На месте работали 59 пожарных и 16 единиц техники.

К полуночи на месте пожара был создан оперативный штаб. Командным центром МЧС Казахстана поручено нарастить силы и средства для ликвидации возгорания. На месте работали уже 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы.

В 00:26 пожар локализовали. В МЧС отметили, что тушение производилось четырьмя боевыми участками. Процесс был осложнен особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

В момент локализации огня с крыши административного здания без повреждения был снят флаг Казахстана.

В 01:10 в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 120 кв.м.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели.

Напомним, пару дней назад крупный пожар произошел в Петропавловске, в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали жильцов - 68 человек.

Также в Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м.

Ранее 9 января стало известно, что в Караганде в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей: по прибытии спасатели обнаружили тела двух детей 2020 и 2022 годов рождения. Позже стали известны подробности происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210691-podrobnosti-tusheniya-pozhara-v-almatinskom-kbtu-rasskazali-v-mchs/

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