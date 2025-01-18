Пожар произошел в фитнес-центре в Астане (видео)

В Астане в фитнес-центре по улице Калдаякова произошел пожар. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Сарайшык по улице Калдаякова на первом этаже семиэтажного жилого дома в парильном помещении фитнес-центра произошел пожар.

"Пожар оперативно ликвидирован на площади 7 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - обратились в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года в одном из ЖК Астаны произошел пожар. Как рассказали в МЧС, в квартире на 7 этаже загорелась мебель и домашние вещи. Сотрудники по лестничному маршу из задымленной зоны спасли 6 человек и эвакуировали 10 человек. Никто не пострадал.

До этого в столице загорелась наружная обшивка ЖК на проспекте Туран. Справиться с огнем пожарным удалось за 15 минут. Пострадавших не было.