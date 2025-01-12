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В алматинском КБТУ сделали заявление после произошедшего ночью пожара

Опубликовано:

Тушение пожара
Тушение пожара. Фото: ДЧС Алматы

Вчера вечером на 4 этаже здания алматинского КБТУ произошло возгорание. Пожар тушили 78 спасателей, возгорание ликвидировали ночью. Сегодня в КБТУ сделали заявление по ситуации, передает NUR.KZ.

Заявление появилось в Instagram-аккаунте Казахстанско-Британского технического университета.

"В настоящее время совместно с компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Казахстанско-Британский технический университет принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников.

Информация касательно формата и расписания учебных занятий будет направлена студентам в ближайшее время", - сообщается в публикации.

Напомним, мы писали о том, как начался пожар в КБТУ в Алматы. Так, первое сообщение о тушении пламени прибывшими на место силами МЧС было опубликовано в 22:10. На месте работали 59 пожарных и 16 единиц техники.

Сегодня, 12 января, в МЧС рассказали подробности тушения. К полуночи на месте пожара работали уже 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы. О локализации пожара сообщили в 00:26, о полной ликвидации - в 01:10. Обошлось без пострадавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210751-v-almatinskom-kbtu-sdelali-zayavlenie-posle-proizoshedshego-nochyu-pozhara/

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