Пожар вспыхнул в здании КБТУ в Алматы (видео)
Опубликовано:
Пожар произошел в здании Казахстанско-британского технического университета в Алматы, на месте работают спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, сейчас пожарные ликвидируют возгорание.
Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС.
По предварительным данным, на четвёртом этаже в одном из помещений загорелось потолочное перекрытие.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210658-pozhar-proizoshel-v-zdanii-kbtu-v-almaty/