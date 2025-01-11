Пожар вспыхнул в здании КБТУ в Алматы (видео)

Пожар произошел в здании Казахстанско-британского технического университета в Алматы, на месте работают спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, сейчас пожарные ликвидируют возгорание.

Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС.

По предварительным данным, на четвёртом этаже в одном из помещений загорелось потолочное перекрытие.