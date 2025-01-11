Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар вспыхнул в здании КБТУ в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар
Пожар. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Пожар произошел в здании Казахстанско-британского технического университета в Алматы, на месте работают спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, сейчас пожарные ликвидируют возгорание.

Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС.

По предварительным данным, на четвёртом этаже в одном из помещений загорелось потолочное перекрытие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210658-pozhar-proizoshel-v-zdanii-kbtu-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie